Premio letterario “Invictus”: il 7 settembre i vincitori dell’edizione 2023

Lo sport italiano è più vivo che mai, come testimoniano i continui trionfi internazionali delle nostre e dei nostri azzurri in molteplici discipline sportive. Lo stesso si può dire della letteratura sportiva che, ormai da qualche anno, sembra vivere una vera e propria primavera, come testimoniato dalle centinaia di titoli che escono ogni anno editi dalle piccole così come dalle più grandi case editrici nazionali.

Un movimento culturale che ha intercettato quattro anni fa Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, casa editrice specializzata nella letteratura sportiva, che ha ideato il Premio Letterario Sportivo Invictus, divenuto in soli quattro anni il premio a tema più importante d’Italia. Un premio che ha come “ambassador” il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, a testimonianza dell’alto valore che rappresenta nel mondo della cultura sportivo. Dopo la lettura di oltre 100 opere pubblicate nel 2022, il 7 settembre, nella sede di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, durante una serata di gala, verrà annunciato il nome del vincitore dell’edizione 2023 che verrà scelto tra la “cinquina” composta da “Un gioco da ragazzi”, di Bruno Conti con Giammarco Menga (Rizzoli), “Pantani per sempre”, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno), “Una squadra”, di Domenico Procacci (Fandango Libri), “Entra in gioco con la testa”, di Nicoletta Romanazzi (Longanesi) e Vittorio Pozzo – “Il padre del calcio italiano”, di Dario Ronzulli (Minerva).

Si tratta di una “cinquina” che rappresenta in modo variegato e completo il mondo della letteratura sportiva, dove trovano spazio libri che non si limitano a un semplice racconto o a una cronaca di gesta sportive, ma vanno a ricercare anche aspetti e tematiche sociali e di vita.

A scegliere il vincitore della quarta edizione sarà la giuria guidata dal bicampione olimpico Davide Tizzano, dai giornalisti sportivi Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto, Dario Ricci e Xavier Jacobelli e da campioni e dirigenti del mondo sportivo quali la Vice Presidente vicaria del CONI Silvia Salis, la presidente della commissione nazionale atleti del CONI Raffaella Masciadri, il campione olimpico di pentathlon moderno Daniele Masala; il dirigente della Federcalcio e apprezzato autore Mauro Grimaldi; la campionessa mondiale di kickboxing Elena Pantaleo; la grande campionessa di pallamano Cristina Lenardon; il Capo segreteria del Ministro per lo Sport e i Giovani Eliana Ventola; il direttore generale dell’Istituto per il Credito Sportivo Lodovico Mazzolin; e il Presidente della Banca Popolare del Lazio Edmondo Maria Capecelatro.

Due le novità di questa edizione: l’Invictus School, che mercoledì 6 settembre vedrà personaggi del mondo della letteratura premiare gli studenti del Campus dei Licei Massimiliano Ramadu’ di Cisterna di Latina che hanno partecipato al progetto “La forza dello sport”, e il Premio Atleta Invictus23 che verrà assegnato alla campionessa paralimpica di nuoto Carlotta Gilli, al campione mondiale paralimpico di velocità Maxcel Amo Manu e a Massimo Sapio, protagonista agli Invictus Games di Sydney nel 2018 con due medaglie d’oro nel nuoto e una d’argento nel getto del peso.