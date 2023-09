Hisense si conferma partner ufficiale della UEFA. Sponsorizzerà gli Europei di calcio 2024

Hisense (colosso dell’elettronica al consumo) ha annunciato alla fiera/expò di settore “IFA 2023” (in programma a Berlino), che sarà partner di UEFA Euro 2024. L’azienda asiatica ha sponsorizzato anche le ultime due edizioni (2016 e 2020) senza dimenticare la FIFA World Cup 2022 in terra qatariota. L’accordo con l’organismo di Nyon si estende alle qualificazioni europee nel 2023/24 e 2025/26, senza dimenticare le finali di Uefa Nations League nel 2025, Uefa Under 21 Euro 2025, la “finalissima” 2024 e la rassegna Uefa Futsal 2026.