Il governo israeliano chiude gli uffici di Al Jazeera e confisca le attrezzature del canale

Il ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi ha ordinato, poche ore fa, “la chiusura degli uffici di Al Jazeera (network con base in Qatar, nda), la confisca delle attrezzature del canale, compresi possibilmente i cellulari e il blocco dell’accesso al website della tv”.

L’oscuramento del network qatariota, considerato dallo Stato d’Israele “un canale terroristico”, è stato annunciato dallo stesso premier Benjamin Netanyahu: “Il governo da me guidato ha deciso all’unanimità che il canale di istigazione al Jazeera sarà chiuso in Israele.” scrive così su “X” (ex Twitter). Un mese fa c’era già stata la decisione della Knesset (il Parlamento israeliano) nella stessa direzione delle decisioni prese oggi dall’esecutivo guidato da Netanyahu.