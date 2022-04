Premier Padel: accordo per giocare un Major al Roland Garros

(di Emanuele de Laugier) – Premier Padel, il nuovo circuito governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e sostenuto dalla Qatar Sports Investments (QSI) e dalla Professional Players Association (PPA), ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con la Federazione Francese di Tennis (FFT) per giocare un Major al Roland Garros, la sede in cui si tiene ogni anno uno dei 4 Grandi Slam di tennis.

Come riportato in una dichiarazione di Premier Padel, il Paris Premier Major sarà il primo torneo ad essere a essere giocato in territorio europeo ed è il secondo ad essere annunciato dopo il Major di Doha, svoltosi tra il 28 marzo ed il 2 aprile.

L’evento francese si giocherà durante la seconda settimana di luglio ed avrà lo stesso montepremi totale di 525.000 euro come il torneo qatariota.

Come parte del contratto, la FFT si impegnerà a promuovere lo sviluppo del padel in Francia a tutti i livelli, incrementando anche il numero di giocatori dai 280.000 attuali.

Oltre all’intesa per giocare al Roland Garros, la scorsa settimana la FIP ha stretto un accordo di un anno con Sky per trasmettere i tornei del nuovo circuito in Italia, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Austria ed in Svizzera, così come una partnership annuale con BeIn Sports, di proprietà di Nasser Al Khelaifi come QSI, per mostrare gli eventi in 37 paesi del mondo. Queste due emittenti si uniscono ad ESPN, Viaplay, Charlton TV e SuperSport con cui la Federazione Internazionale di Padel aveva già raggiunto accordi per i diritti TV durante il mese scorso.

Per il 2022 ed il 2023, il calendario di Premier Padel comprenderà 10 tornei, di cui 4 Major, che diventeranno più di 25 a partire dal 2024.