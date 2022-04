Nuova iniziativa FIH a supporto dello sport ucraino a livello agonistico giovanile/amatoriale

Con una delibera votata all’unanimità dal Consiglio Federale del 1° aprile, la Federazione Italiana Hockey ne ha stabilito “il tesseramento, in ogni momento, sia a livello agonistico giovanile che promozionale”. Il Presidente Mignardi: “Sensibilizzati dalle vicende in Ucraina”.

Con una delibera votata all’unanimità in occasione del Consiglio Federale del 1° aprile scorso, la Federazione Italiana Hockey ha adottato un’importante azione di inclusione e solidarietà nei confronti delle atlete e degli atleti “profughi, richiedenti asilo o rifugiati”. Una iniziativa in base alla quale, al di là dei normali paletti fissati per i cosiddetti atleti “non-UE”, con effetto immediato si consente ai giovani Under 18 “il tesseramento, in ogni momento, sia a livello agonistico giovanile che promozionale” nei club italiani.

Nella delibera si specifica che nel campionato giovanile di competenza potrà essere indicato in elenco (la cosiddetta lista gara) un solo atleta, ma precisa che non ci sono limiti nelle manifestazioni a carattere promozionale.

“Abbiamo inteso dare questo segnale, perché sensibilizzati dalle vicende che stanno segnando l’Ucraina, una terra cui siamo molto vicini, umanamente e sportivamente, anche perché diversi giocatori e giocatrici ucraine militano nel nostro campionato, alcuni da parecchi anni. E abbiamo pensato ai giovani”, dice il Presidente Sergio Mignardi. Ma non abbiamo voluto limitarci ai nostri vicini dell’Est Europa e abbiamo pensato che tutte le vittime di contingenze avverse, come tali riconosciute dallo Stato italiano, meritassero di avere questa opportunità e così abbiamo proceduto: la nostra delibera non è transitoria e varrà, da ora in poi, per sempre”.

L’hockey su prato è uno sport di squadra che ha radici profonde ed è praticato in tutti i Continenti; in oltre 100 Paesi sono presenti Federazioni Nazionali di Hockey. Secondo worldatlas.com, l’Hockey su Prato è il terzo sport al mondo per numero di appassionati (2 miliardi) alle spalle del cricket (2 miliardi e mezzo) e del calcio (4 miliardi), anche alla luce del suo fortissimo radicamento nel Continente asiatico, in particolare nelle ex colonie del Commonwealth.