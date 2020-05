PREMIER LEAGUE, L’EVERTON SIGLA UN NUOVO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON HUMMEL

(di Thomas Gaddo) – L’Everton FC (società di calcio con sede nella città di Liverpool), dalla prossima stagione, vestirà Hummel International (multinazionale di abbigliamento danese). Il marchio scandinavo subentrerà ad Umbro (produttore di inglese), attuale sponsor tecnico dei Toffees”. Il contratto di sponsorship scadrà al termine della stagione 2019/20. L’accordo durerà per un triennio (2021/2024).

Allad Vad Nielsen (Ceo dell’azienda con sede in Danimarca) ha spiegato come l’approdo in Premier League, sia un risultato eccezionale per il brand “Hummel”, che potrà così espandersi nel mondo dello sport internazionale. Inoltre, come da contratto, la multinazionale, avrà libero accesso alla vendita della merce attraverso il portale Fanatics (official partner dell’Everton per la commercializzazione di prodotti ufficiali).