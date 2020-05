La Bundesliga rinnova gli accordi sui diritti tv con l’emittente giapponese Sky PerfecTV

(di Felix Agresti de Philippis) – Secondo quanto riportato dal quotidiano online SportsPro, la Bundesliga (massima divisione del calcio tedesco) ha appena concluso un accordo con l’emittente televisiva nipponica Sky PerfecTV per i diritti televisivi e la distribuzione in Giappone delle prossime cinque stagioni di calcio tedesco. Tale intesa, tuttavia, riprende e prolunga una collaborazione già in essere, originatasi due anni fa.

In particolare, Sky PerfecTV trasmetterà in esclusiva (tra dirette, differite e repliche) oltre 200 partite a stagione, compresi i big match della seconda divisione (la 2.Bundesliga), le finali della DFL Supercup (il trofeo che vede contrapposte la vincitrice del campionato e la vincitrice del DFB Pokal, la coppa di Germania), e le partite di promozione e retrocessione dei play-off.

Nell’ambito dell’accordo, Sky PerfecTV e la Bundesliga collaboreranno per organizzare eventi in Giappone per gli appassionati di calcio tedesco, tra cui visite di club e leggende. Saranno inoltre sviluppati contenuti speciali sui social media per cercare di avvicinare ancora di più gli appassionati nipponici al calcio teutonico. La Bundesliga, infatti, ha storicamente suscitato un forte interesse grazie alla presenza di una serie di giocatori giapponesi che vi hanno militato. Attualmente il campionato ne conta tre: l’ex capitano della nazionale giapponese Makoto Hasebe e il giovane talento Daichi Kamada all’Eintracht di Francoforte e l’attaccante della nazionale Yuya Osako al Werder Bremen.

Va ricordato che tale accordo non è l’unico che lega la Federazione tedesca con i mercati extra europei. Difatti, quest’ultima e la Bundesliga si sono sempre mostrati attenti nell’esportare il più possibile il loro prodotto, con l’intento di rendere il sistema calcio tedesco il più auto sostenibile e virtuoso possibile. Negli Stati Uniti, ESPN detiene l’esclusiva della Bundesliga dalla stagione 2020/21 e per i cinque anni seguenti. Nei paesi nordici con il Nordic Entertainment Group, per il periodo 2021/22 – 2024/25, mentre in Cina un importante accordo di 50 milioni di dollari all’anno è in vigore con l’operatore streaming PPTV per la finestra 2018/19 – 2022/23. Grazie anche a questa rete capillare di partner mondiali la Bundesliga è riuscita ad essere il primo campionato a riprendere dopo lo stop forzoso collegato alla pandemia Covid-19.