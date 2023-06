Playoff Lega B: Bari-Cagliari in campo con la Sky JetCam

Domenica 11 giugno in campo Bari-Cagliari per la finale di ritorno dei playoff di Serie BKT che decreterà chi giocherà in Serie A la prossima stagione.

Calcio d’inizio alle 20.30 su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Dalle 19.30, anche su Sky Sport 24, spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dallo Stadio San Nicola di Bari e dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si disputerà lo spareggio salvezza di Serie A tra Spezia e Verona. Sarà possibile seguire entrambi i match in contemporanea grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW,

Lunedì, poi, appuntamento con la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali.

Bari-Cagliari sarà l’occasione per vedere la partita da una prospettiva inedita grazie alla “Sky JetCam”, una speciale telecamera installata su un drone che volerà parallelamente all’altezza dei giocatori, nella zona della pista di atletica del San Nicola. Per la prima volta in un campionato professionistico, sarà quindi possibile seguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco, e con la qualità d’immagine del 4K. Un’esperienza impattante e suggestiva, resa possibile grazie alla collaborazione con la Lega Serie B, sempre disponibile alla sperimentazione delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, nel pre-gara e durante la partita, sarà presente un secondo drone che fornirà spettacolari immagini aeree dall’esterno dello stadio, e sulla splendida Bari, come fatto a Cagliari, per una visione dell’appuntamento senza precedenti in Serie B.