Vittoria storica della fighter Michieletto nel circuito One Championship

Un momento del match Michieletto vs Kitchen - One Championship - courtesy of press office FIGHT1

combat sports. Accompagnata all’angolo dal maestro Manuel Bethaz e da Danilo Fanfano, Martine Michieletto, la portacolori del Entra ufficialmente nella storia e nell’Olimpo dei. Accompagnata all’angolo dal maestro Manuel Bethaz e da Danilo Fanfano,, la portacolori del Fighting Club Valle d’Aosta , questa notte a Bangkok (Thailandia) ha battuto nettamente, con decisione unanime, l’inglese Amber Kitchen (nella categoria di peso 58.5 kg), nel circuito “ One Championship “.

Il giorno del match, al Lumpeenee stadium di Bangkok, l’arena più importante di tutta la Thailandia, viene registrato il sold out e la diretta mondiale è predisposta per alcuni dei più importanti canali del mondo, tra cui Prime Video, Dazn ed Eleven Sports.

Lo show inizia già alle 7 del mattino, con gli atleti in piedi dalle 4, al fine di essere in onda con orario televisivo ottimale negli Stati Uniti.

Verso le 7.30 del mattino tocca a Martine, che ha già attirato l’attenzione di tutti: nel vederla scaldarsi, incassa gli sguardi di ammirazione di campioni del calibro di Regian Eersel, Nikye Holkzen e della stella thailandese Superbon.

Alla salita sul ring c’è emozione, la Kitchen è palesemente più grossa e più smaliziata, al suo quarto match in One, a differenza di Martine che è all’esordio e al suo primo match con i guanti da 4 once.

L’inglese parte forte, e costringe subito la Michieletto a degli scambi duri: al primo scambio Martine si rimane tagliata sul sopracciglio e il match è in salita. Dall’angolo Bethaz sistema tutto e invita la valdostana a gestire gli attacchi inglesi con degli spostamenti e infilare boxe, in particolare il diretto sinistro, colpo preparato in allenamento alla perfezione. Il primo round viene rimontato dalla Michieletto con precisione chirurgica, e agli angoli, nel minuto di pausa entrambe le atlete sono danneggiate. Il secondo round vede Martine insistere con la boxe, scandita in modo regolare con il diretto sinistro che macina punti e in clinch riesce anche se con qualche difficoltà dovuta alla stazza ad arginare le tecniche dell’inglese. Al termine di un secondo round tiratissimo martine è in vantaggio.

Bethaz e Fanfano spronano la Michieletto a fare di più, temendo un verdetto di parte. Martine pigia sull’acceleratore ma è stanca, la Kitchen però lo è di più e la Michieletto ne approfitta aggiungendo alla boxe alcuni efficaci calci: 1 low kick, 2 middle kick ed uno splendido high kick. I medi della Michieletto risultano ottimi e Bethaz chiede dall’angolo di continuare con i colpi al corpo. La kitchen accusa alcuni colpi rischiando il ko. Si va ai punti. Con verdetto unanime vince Martine Michieletto che viene portata in trionfo dal suo angolo.