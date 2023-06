Basket: la nazionale femminile italiana (FIP) sarà vestita da Macron

L’EuroBasket Women 2023 è alle porte e la Nazionale femminile di basket che esordirà a Tel Aviv il 15 giugno contro la Repubblica Ceca, scende in campo per un ultimo test contro la Germania a Pordenone. Il match contro la Nazionale tedesca sarà l’occasione per indossare, per la prima volta in Italia, la nuova maglia da gioco realizzata da Macron, partner tecnico della F.I.P. dal 1° gennaio di quest’anno.

Maglie che rappresentano il massimo della tecnicità e altamente performanti. Realizzate in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Esprimono pienamente l’italianità dello stile Macron e lo spirito ‘azzurro’ che portano dentro di loro. Un azzurro al quale si abbinano dei dettagli dorati che richiamano il quarantennale della vittoria del Campionato europeo maschile 1983 a Nantes.

Si tratta di una rivisitazione “Premium” del modello presentato mesi fa. La canotta ‘Home’ è azzurra con girocollo e sbracci con bordi bianchi, all’interno dei quali è presente una linea azzurra contornata da due fini righe dorate. Sul petto a destra, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, sono presenti il logo delle FIP e in oro il logo distintivo di Macron Hero. I pantaloncini azzurri sono caratterizzati da un’ampia banda superiore bianca con all’interno una riga azzurra e due fini righe dorate, stessa combinazione cromatica che troviamo sul bordo coscia. Le maglie hanno una vestibilità regular e la presenza di inserti in Ecomesh assicura al capo un’estrema leggerezza e una perfetta traspirabilità.