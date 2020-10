Partnership AS Monaco-Amazon: a breve un negozio online

(di Alessandro Presta) – L’AS Monaco, squadra di proprietà del magnate russo Dmitrij Rybolovlev, ha da poco instaurato una collaborazione con la piattaforma di e-commerce Amazon. La società di Jeff Bezos è oggi il più famoso e grande “negozio online” al mondo. La partnership ha lo scopo di lanciare il primo negozio sul web di una squadra di calcio francese. Sulla piattaforma, già oggi, si può trovare il merchandising ufficiale del club monegasco. Dalle magliette di gara agli accessori forniti dallo sponsor tecnico italiano Kappa. Il portale online del club sarà disponibile in Francia, Regno Unito, Spagna, Italia e Germania.

La collaborazione è, sicuramente, un importante passo per sviluppare il brand del Monaco. Il lancio sulla piattaforma e-commerce farà da apripista per molte altre società sportive. La mossa di marketing è finalizzata ad aumentare la visibilità del brand Monaco. Allo stesso tempo faciliterà l’accesso ai prodotti originali del club. L’accordo è stato indirizzato dalla partnership instaurata lo scorso febbraio con Kappa. L’azienda di abbigliamento torinese ha sostituito come sponsor tecnico Nike.

L’AS Monaco è solo l’ultima squadra ad aver collaborato con Amazon. Prima, ci sono state altre partnership con finalità diverse a quelle del club francese. Una su tutte, la più insolita, è la collaborazione con il team di Premier League Tottenham Hotspur. Questo accordo prevedeva la produzione di una docuserie originale (“All or Nothing”) sul club londinese allenato da Josè Mourinho. La serie è un format disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon (Amazon Prime Video). Oltre al Tottenham, “All or Nothing” è fruibile nella versione con altri club come Manchester City o squadre di football americano ad esempio Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. A livello italiano oltre un anno fa si è legato alla S.S.C. Napoli.