SKRILL MATCH-SPONSOR DELL’AC MILAN IN OCCASIONE DELLA SFIDA CONTRO L’AS ROMA

(di Daniele Caroleo) – In occasione del posticipo del lunedì sera della 5a giornata della Serie A, che vedrà l’AC Milan affrontare l’AS Roma allo Stadio San Siro, la società rossonera ha annunciato che Skrill, Global Payment Partner del club, tornerà ad essere il match-sponsor ufficiale.

L’azienda Skrill, leader nel settore dei pagamenti digitali, ha sede nel Regno Unito. Appartenente al Grupopo Paysafe, dal 2001, anno della sua fondazione, ha sviluppato una piattaforma di pagamento online, una sorta di portafoglio virtuale, che consente di effettuare transazioni economiche, come i pagamenti e i trasferimenti di denaro, in modo rapido e sicuro. La carta prepagata Skrill permette inoltre di poter acquistare online e all’estero, con commissioni vantaggiose, e di prelevare da milioni di bancomat sparsi in tutto il mondo o in modalità instantanea, a livello worldwide.

Il suo brand si è legato ufficialmente alla società dell’AC Milan nel maggio del 2020 (con un contratto da “major partner” fino al giugno del 2023), ma il rapporto di partenership era sostanzialmente iniziato già dal mese di febbraio. In occasione della semifinale di andata della Coppa Italia tra Milan e Juventus, infatti, il logo dell’azienda britannica era apparso, per la prima volta, sui led a bordocampo di San Siro. Inoltre Skrill è già stato match-sponsor di una gara casalinga della formazione rossonera, in occasione della sfida di campionato contro il Parma, lo scorso 15 luglio.

L’accordo in essere prevede, tra le altre cose, lo sviluppo e la divulgazione di prodotti esclusivi ed interattivi, come le interviste realizzate da Skrill con Stefano Pioli, Ismaël Bennacer e Brahim Díaz, e i contenuti multimediali provenienti direttamente da Milanello. Skrill, infine, processa pagamenti per circa 50mila operatori in tutto il mondo, tra cui store.acmilan.com, dove si può acquistare il merchandising ufficiale dell’AC Milan.