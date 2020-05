Panathlon Milano incontra il direttore dell’agenzia Sporteconomy.it. Video diretta oggi pomeriggio alle 18:30

Nasce tra il Panathlon Distretto Italia ed il Panathlon Milano una collaborazione giornalistica per la realizzazione di video-incontri sulle diverse tematiche di attualità dello sport. I dibattiti condotti da Filippo Grassia, giornalista e Presidente del club milanese, avranno ospiti di primaria grandezza. Ancora una volta il Distretto Italia mira alla qualità della comunicazione, offrendo così ai soci ed ai lettori di Panathlon Planet un ampio panorama d’informazione e cultura dello sport.

Oggi, mercoledì 13 maggio alle 18 e 30, in diretta sulle piattaforme FaceBook e Youtube appuntamento con “VideoIncontriamoci al Panathlon”, incontro con Marcel Vulpis (nella foto sotto), giornalista esperto di economia dello sport, con una declinazione nell’area della comunicazione/uffici stampa.

Per seguire l’incontro in diretta FaceBook dalla pagina del Panathlon Club Milano, accedete mercoledì alle 18.15 al seguente link: Scorrete verso il basso la pagina e troverete il post del video in diretta. L’accesso alla diretta sarà fruibile sia a chi ha un profilo FaceBook sia a chi non lo possiede. Mentre soltanto chi ha un profilo FaceBook potrà porre domande all’ospite scrivendole nei commenti al video in diretta.

In alternativa potete seguire la diretta sul canale YouTube del Panathlon Club Milano accedendo mercoledì alle 18.15 al seguente link: In questo caso all’ora di inizio della diretta partirà il video che troverete sul canale. Solo chi ha un profilo Youtube potrà porre domande all’ospite scrivendole nei commenti al video in diretta.