Lega B lancia “Giochiamo in casa” per essere vicina ai suoi tifosi

Roberta, Giovanna, Luigi, Martina. Sono loro, e molti altri, i protagonisti della Serie BKT ed è a loro che la Lega B, i club, gli sponsor che da sempre sono vicini al campionato hanno pensato con una confezione piena di regali in consegna in questi giorni direttamente a casa del fan più longevo di ognuna delle 20 squadre del torneo. Tutti gli sponsor del campionato, con il Title sponsor BKT a fare da capofila, hanno scelto di contribuire al progetto ‘Giochiamo in casa, Serie BKT insieme ai suoi tifosi’ con un proprio dono, per premiare la fedeltà degli abbonati storici che “da una vita” stanno accanto alla propria squadra, soffrendo ed esultando, emozionandosi per vittorie e promozioni, ma anche passando per sconfitte e retrocessioni.

“Il nostro gol è tornare alla normalità. E per noi normalità vuol dire, emozionare i nostri tifosi”.

L’idea, nata dal settore marketing della Lega B grazie al contributo dell’advisor Havas Sports&Entertainment, vuole portare con sé una volontà di rinascita e di normalità in un momento di emergenza.

“Con questa operazione vogliamo ricordare come il tifoso, che purtroppo è da tanto tempo lontano dalla propria squadra, sia un valore centrale nelle dinamiche del calcio, rappresentando il vero patrimonio, quello dal quale non si può prescindere e al quale questo sport deve il proprio successo – dice il presidente della Lega B Mauro Balata (nella foto sotto) -. Molti doni testimoniano la voglia di ripartire, in sicurezza, che c’è in ognuno di noi, anche in campo, senza dimenticare chi siamo e da dove veniamo. La B è il Campionato degli italiani e per i tifosi ci sarà sempre un posto di primo piano nei nostri progetti. E’ bello sapere che abbiamo dei compagni di strada, i partner della Serie BKT, che sono guidati dai medesimi valori”.

Le speciali confezioni regalo (che sono in consegna ai tifosi over 70 da più tempo abbonati alle rispettive squadre della Serie BKT), contengono le box di legno coi germogli offerti da BKT, gli infusi e le marmellate bio di Prozis, i fazzoletti e le shopping bag di Acqua Eva, un abbonamento a Corriere dello sport e Tuttosport, l’almanacco Panini sulla storia del calcio e, infine, le mascherine omaggio della Lega B e le penne tascabili con gel igienizzante offerte da BKT, per sottolineare l’attenzione alla sicurezza e alla salute di tutti i tifosi. Il tutto accompagnato da una targa che racchiude in poche righe tutto il significato dell’iniziativa: ‘Al nostro patrimonio più grande, per aver saputo custodire al meglio la nostra passione’. La logistica e distribuzione dei pacchi è avvenuta grazie al contributo di GLS, anch’esso partner ufficiale del campionato.

Perché se il calcio, solitamente, regala emozioni, in questa particolare occasione è vicina ai suoi appassionati con un altro tipo di regalo, in attesa di una ripartenza, di una partita, di un goal che sappia farci tornare alla normalità. (fonte: Lega B)

