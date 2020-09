PADEL: IL SARDEGNA OPEN 2020 È IL TORNEO PIÙ VISTO NELLA STORIA DI QUESTO SPORT

(di Marco Casalone) – Il 3.353.973 visualizzazioni sul canale Youtube ufficiale della competizione, battendo il primato raggiunto poche settimane fa dall’Adeslas Open di Madrid. Il Sardegna Open 2020 la prima storica tappa italiana del World Padel Tour (WPT, il circuito professionistico che raccoglie i più forti giocatori del mondo) tenutasi dal 6 al 13 settembre scorsi al Tennis Club Cagliari, ha stabilito un nuovo record in termini di pubblico: ad oggi, il torneo ha fatto registrare

In particolare, le finali maschili e femminili (vinte rispettivamente dalle coppie formate da Fernando Belasteguín e Agustín Tapia e da Gemma Triay e Lucía Sainz) sono stati i match più seguiti nella storia di questo sport, con oltre 72.000 connessioni simultanee.

Il grande successo del Sardegna Open 2020 – presented by Enel non si è però limitato all’aspetto “virtuale”: nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19, i 376 biglietti disponibili per assistere dal vivo alle finali sono esauriti nel giro di poche ore e la richiesta era talmente elevata che, in una situazione di normalità, tutti i 3.000 posti disponibili sarebbero stati probabilmente venduti.

Non solo: l’emittente televisiva satellitare Sky, che ha trasmesso per la prima volta in diretta sui suoi canali un torneo di padel, visto l’alto numero di ascolti ottenuti sta negoziando con WPT un accordo per inserire all’interno della sua offerta anche i prossimi eventi in programma.

WPT una 2a data italiana”. “Abbiamo dimostrato come, nel nostro paese, il padel sia ormai una realtà solida e strutturata, capace di aprirsi ad un pubblico sempre più numeroso” ha commentato con soddisfazione il presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP) Luigi Carraro , “Inoltre, con le oltre 800 persone che hanno partecipato all’evento, si è creato un importante indotto economico per la città di Cagliari: anche per questo motivo è pressoché certa una seconda edizione dell’Open nel 2021 e stiamo lavorando per aggiungere al calendario deluna 2a data italiana”.

Parole confermate dai numeri, che nel nostro paese hanno fatto registrare una crescita esponenziale dei campi da gioco (da 50 a 1600 negli ultimi 4 anni), mentre sono ormai più di 15 milioni i giocatori di padel nel mondo, cifra destinata ad aumentare visto l’imminente arrivo di questa disciplina nei paesi del sud est asiatico (Cina, Giappone e Australia su tutti).