Olivier Giroud testimonial della piattaforma Rematch

(di Giuseppe Berardi) – Olivier Giroud (nella foto in primo piano), attaccante del Milan e della nazionale francese, è diventato ambasciatore di Rematch, la piattaforma che consente di condividere in tempo reale estratti video di partite amatoriali.

Diventando testimonial di Rematch, app per gli highlights dello sport amatoriale, Olivier Giroud rende omaggio di fatto ai milioni di giocatori dilettanti francesi.

Il francese, campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, condividerà i gol più belli girati con l’app Rematch sui suoi canali social per ampliarne la visibilità.

Olivier Giroud si unisce a tanti altri sportivi come Jean-Pierre Papin (calcio), Alexandra Lacrabère (pallamano) e Lucas Tauzin (rugby) che hanno deciso di promuovere Rematch.

“Sono molto felice di diventare l’ambasciatore dell’applicazione Rematch che mette dà visibilità allo sport amatoriale. È una cosa che ho accettato volentieri dato che veniamo tutti dal calcio amatoriale, me compreso”. Queste le parole del bomber del Milan che di recente è stato protagonista del derby di Milano con una doppietta, regalando la vittoria alla squadra rossonera.

Pierre Husson, CEO e co-fondatore di Rematch ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che Olivier Giroud diventerà un ambasciatore di Rematch. È come un sogno che si avvera! Durante i primi colloqui che abbiamo avuto con Olivier, abbiamo subito sentito passione per lo sport dilettantistico e questa voglia di restituire il favore ai club più piccoli che danno vita a futuri campioni“.

Prima di approdare al Milan Giroud ha militato tanti anni in Premier League vestendo le maglie di Arsenal e Chelsea. Con i Gunners il francese ha collezionato 180 presenze, tra il 2012 e il 2018, segnando 73 reti. Passato al Chelsea, nell’estate in cui ha alzato al cielo la Coppa del Mondo con la Francia, con i Blues le presenze sono state 75 mentre i gol 17.

In precedenza aveva giocato in patria con Grenoble, Istres, Tours e Montpellier. Proprio con quest’ultima squadra si è fatto conoscere al grande pubblico segnando 33 gol in due stagioni e conquistando il campionato francese nel 2012 e il titolo di capocannoniere prima di approdare a Londra.

Nel suo palmares, oltre al già citato campionato nazionale francese e al Mondiale in Russia, ci sono 4 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield, 1 UEFA Champions League e 1 UEFA Europa League.