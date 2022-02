Sergio Ramos: sui social l’ufficialità della partnership con il brand Mizuno

(di Edoardo Lazzari) – Sergio Ramos (nella foto in primo piano) è ufficialmente il nuovo brand ambassador di Mizuno. Con un breve video pubblicato su Instagram, la storica casa giapponese di abbigliamento sportivo ha annunciato che il giocatore spagnolo, in forza al Paris Saint-Germain, diventa un nuovo membro della famiglia di Mizuno, che si dice orgogliosa di “supportare uno dei giocatori più titolati del secolo”.

Nonostante mancasse l’ufficialità, il legame tra Sergio Ramos e Mizuno era già da tempo sotto la luce del sole: da quando è arrivato a Parigi, il difensore ex Real Madrid ha indossato durante gli allenamenti quasi esclusivamente scarpini Mizuno, abbandonando definitivamente la sponsorizzazione con Nike, che lo aveva accompagnato per quasi tutta l’esperienza con la maglia dei Blancos fino al 2020. Prima dell’accordo con la casa giapponese fondata nel 1906, Ramos era solito allenarsi con un modello unbranded di Adidas Copa Sense, ma da ottobre 2021 in poi il nativo di Camas ha spesso sfoggiato le Mizuno Rebula Cup “Next Wave” e le Mizuno Morelia Neo 3 Beta Japan, modello che. da ora in poi, Ramos indosserà ufficialmente sia in partita sia in allenamento. Sergio Ramos si va ad aggiungere all’altro grande brand ambassador della casa giapponese, il brasiliano Rivaldo, che ha contribuito a rendere iconiche le Morelia bianche con il loro stile sobrio, pulito ed elegante.

Sergio Ramos ha così spiegato il legame con il brand giapponese: “sono orgoglioso di essere il nuovo ambasciatore di Mizuno, un marchio sportivo giapponese che vanta una storia così ricca nel calcio. Da bambino indossavo già gli scarpini Mizuno e ricordo che avevano una durata infinita. Gli anni sono passati, ma quando recentemente ho provato i nuovi Morelia di Mizuno, mi hanno immediatamente ricordato la mia giovinezza. Sono eccellenti nella qualità per quanto riguarda la sensazione nel tocco di palla, la leggerezza e la vestibilità. Sono felice di essere di nuovo unito a Mizuno, di indossare i loro modelli e, si spera, di celebrare molte vittorie a venire”.

Mitsuhiro Okamoto, presidente di Mizuno EMEA, celebra la partnership: “siamo molto felici di dare il benvenuto a Sergio Ramos nella famiglia Mizuno. Un atleta di spicco con una carriera così ricca di successi, e senza dubbio con molti altri successi che devono ancora arrivare. Come marchio, la filosofia di Mizuno è quella di motivare e supportare le persone nel perseguire i proprio obiettivi, indipendentemente dal livello. Con Sergio abbiamo firmato un ambasciatore che non solo riflette i valori del nostro marchio, ma aiuta anche le persone in tutto il mondo a non accontentarsi mai, che sia semplicemente per godersi lo sport che si ama o che sia per far entrare felicità e gioia nelle loro vite. Non vediamo l’ora di realizzare tanti progetti di successo insieme”.