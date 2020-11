Boom per l’home fitness: su Buddyfit, la startup di Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta

Buddyfit, la startup fitness di Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, sta vivendo un vero e proprio boom, anche per via dei recenti avvenimenti che spingono sempre più persone a rimanere a casa. Una vera palestra digitale, aperta 24 ore su 24, con oltre 10 classi in diretta al giorno tenute dai migliori trainer, ed atleti e sportivi famosi, conferma il trend positivo che segna il boom per l’home fitness anche qui in Italia.

I tempi che viviamo impongono un cambiamento della quotidianità degli italiani che sempre più corrono il rischio di sprofondare nella noia di un salotto tra le quattro mura domestiche. Anche in questo l’app di Buddyfit rappresenta un valido alleato per combattere la sedentarietà, un problema che interessa sempre più italiani con conseguenze gravi anche per la salute. Con Buddyfit, l’utente ha la possibilità di vivere un’esperienza live unica di allenamento e scegliere tra tante lezioni dai circuiti ad alta intensità, HIT, al relax con classi di Yoga e pilates fino ad allenamenti più mirati come glutei e addominali, il tutto senza uscire di casa.

E i numeri iniziano ad esplodere, con oltre 1000 persone al giorno che si allenano ormai su Buddyfit in diretta, in crescita costante. Secondo recenti stime di marketing, il mercato nascente del digital fitness potrebbe crescere di 7 volte nei prossimi 6 anni raggiungendo una quota di oltre il 30% del mercato fitness generale. Un vero e proprio boom, per uno dei pochi settori colpiti in positivo dai recenti avvenimenti.

Ma intanto cresce tra la community di Buddyfit l’attesa per il primo ed esclusivo allenamento live su Buddyfit che avrà Zlatan Ibrahimovic come personal trainer. In poche ore dall’annuncio i ticket per la lezione sono andati a ruba sfiorando cifre a tre zeri per il numero di iscritti a questo grande evento di sport.