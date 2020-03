NUOVA “FERRARI ROMA” IN QATAR

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a novembre scorso in Italia, il nuovo gioiello della Casa di Maranello arriva in Qatar.Durante un evento privato organizzato dal rivenditore ufficiale a Doha, è stata presentata la nuova Ferrari Roma per alcuni clienti presso lo showroom di Alfardan Sports Motors. Una vettura reinterpretata in chiave contemporanea con un’immagine e lo stile di vita della Roma degli anni 50/60. In questa versione il motore raggiunge i 620 CV a 7.500 giri / min ed è abbinato al nuovo cambio DCT a 8 velocità che è stato introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale.Fonte: Gulf Times (www.gulf-times.com) (ICE DOHA)