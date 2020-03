Emergenza Coronavirus: in Spagna interviene l’esercito per le strade

Il Governo spagnolo, dopo l’esplosione dei casi da Coronavirus, ha stabilito una serie di pene molto severe (fino a tre anni di carcere), decidendo di far intervenire l’esercito. C’è stata, nelle ultime ore, un’esplosione di casi nelle ultime 24 ore, con un focolaio molto importante nella capitale Madrid.

Pesanti anche le multe in caso di condotta scorretta: si va dai 100mila ai 600mila euro, per chi sarà ritenuto responsabile di mettere in pericolo la salute della collettività. Reparti dell’Unità Militare d’Emergenza (UME) sono stati inviati a pattugliare le strade di Valencia, con l’ordine di arrestare chi si renderà colpevole di disobbedienze rispetto alle norme imposte alla popolazione. Il Ministero della Difesa, per il momento, sta intervenendo nelle 7 aree considerate a maggior rischio, tra queste Madrid, Valencia e Siviglia.