Novità in casa Glasgow Rangers: virtual matchday in vendita

(di Andrea Peddis) – Il club protestante di Glasgow (Scottish Premier League) ha reso pubblica la propria “offerta” (ticketing e marketing) per la prossima stagione. A breve gli sponsor potranno usufruire del nuovo spazio concesso all’Ibrox Stadium per l’advertising. Le tribune “Sandy Jardine”, “Broomloan” e “Copland Stand” verranno infatti utilizzate per l’applicazione di banner virtual così da garantire visibilità ai nuovi sponsor. L’offerta “Virtual Matchday” entrerà in gioco dal 1° agosto, data di inizio della stagione 2020/2021. Il pacchetto, oltre lo spazio che andrà a ricoprire il 25% dello stadio, comprende anche una fetta di visibilità virtuale.

Il brand potrà usufruire della visibilità sullo schermo, della promozione attraverso i social media e il canale “Rangers TV” e della possibilità di sponsorizzare il man of the match (MVP). I nuovi banner, decisamente ispirati a quelli odierni della Premier League, si vanno a sommare al sistema LED installato prima dello stop forzoso del campionato. Gli schermi, si troveranno appena sopra i nuovi format pubblicitari, e creeranno una cornice per completare l’immagine fruita dai tifosi, costretti a seguire il match da casa.