INFRONT CONCLUDE LA PARTNERSHIP TRA NILOX E NBA IN ITALIA QUALE OFFICIAL SMART MOBILITY PARTNER

La National Basketball Association (NBA) e Nilox, azienda leader di mercato per i prodotti smart mobility e per l’elettronica di consumo, hanno annunciato una partnership pluriennale che rende Nilox l’Official Smart Mobility Partner dell’NBA in Italia.

Grazie alla partnership, Nilox produrrà una gamma di prodotti brandizzati NBA, inclusi monopattini e bici elettriche, oltre a power bank e action camera L’accordo è stato concluso da Infront nell’ambito della sua partnership con NBA in Italia.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nilox nel nostro roster di partner in Italia,” ha detto l’NBA EME Associate Vice President, Global Partnership, Mark Osikoya. “Data l’espansione del nostro portfolio di partnership in questo nuovo settore, non vediamo l’ora di lavorare con Nilox per portare un ampio range di nuovi prodotti NBA ai nostri fan in Italia.”

“Grazie a questa partnership, Nilox entra ufficialmente nel mondo della pallacanestro, una disciplina che non è soltanto uno sport ma uno stile di vita,” ha detto lo Chief Operating Officer of Esprinet Group and Head of the Nilox Brand, Giovanni Testa. “Proprio come la mobilità elettrica, che rappresenta un nuovo modo di vivere e muoversi per la città, la partnership con l’NBA rappresenta il nostro continuo investimento nel posizionamento del brand, associato ad una delle più importanti leghe sportive al mondo.”

Nilox supporterà inoltre anche la Jr. NBA in Italia come associate partner, promuovendo la partecipazione al basket giovanile per ragazzi e ragazze in tutto il paese.

I fan in Italia possono trovare maggiori informazioni sull’NBA sul sito nba.com/italia, il sito online ufficiale della lega in Italia ospitato su sport.sky.it/nba, e su Facebook (NBA Italia), Twitter (@NBAItalia) e Instagram (@NBAEurope). Inoltre, i fan possono guardare le partite dell’NBA live durante la stagione, incluse le partite in prima serata il sabato e la domenica, sul canale dedicato all’NBA di Sky Italia, Sky Sport NBA. Un’ampia gamma di merchandising ufficiale NBA è disponibile presso l’NBA Store di Milano e sul sito NBAStore.eu.