Alla Continassa l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2019/20 della Juventus FC

E’ in programma oggi (i lavori sono iniziati alle ore 10) l’Assemblea degli azionisti della Juventus FC, per l’approvazione del bilancio 2019-20, chiuso con una perdita di oltre 90 milioni di euro. Non essendo prevista l’adunata dei soci il voto verrà espresso attraverso i delegati. L’assemblea si terrà nella sede sociale della Continassa, al termine è in programma la conferenza stampa del presidente Andrea Agnelli all’Allianz stadium (a partire dalle ore 15:30).