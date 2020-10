Al Roland Garros il progetto “Define the Ultimate”: lo show di Oppo sulla terra rossa di Parigi

La “Guangdong Oppo Mobile”, azienda di telefonia mobile cinese fondata nel 2004, ha presenziato per il 2° anno consecutivo come “Premium smartphone sponsor” al French Open “Roland-Garros” 2020. La 124° edizione del torneo di tennis di Parigi ha visto Rafael Nadal trionfare sulla terra rossa per la 13ima volta, consentendo allo spagnolo numero due al mondo di raggiungere Roger Federer a quota 20 Slam.

L’evento tennistico transalpino ha consentito ad Oppo di presentare i suoi nuovi prodotti come lo smartphone “Find X2 Pro”, vero protagonista nel leggendario stadio “Roland-Garros”. I curiosi hanno potuto visitare gli stand Oppo, dove hanno avuto l’occasione di familiarizzare con la nuova gamma di cellulari e hanno potuto toccare con mano le nuove features che li caratterizzano.

Michael Tonge, direttore del Partnership, Hospitality e Ticketing al Roland-Garros, ha dichiarato: “Sapevamo che elemento chiave della partnership con Oppo sarebbero state le esperienze creative e innovative per i fan. Avendo lanciato con successo ‘Shot of the Day’ nel 2019, il concetto ‘Shot of the Night’ di quest’anno è stato il successivo passo logico”. La galleria di immagini, scattate appunto di notte per esaltare la capacità fotografica del Find X2 Pro, ha visto come protagonista Gaël Monfils, attuale numero nove al mondo. Uno show di luci ha poi accompagnato gli scambi fra il francese e il freestyler di tennis Stefan Bojic, a cui gli spettatori hanno assistito tenendo d’occhio però un timer di 36 minuti. Una volta scaduto il countdown, la batteria del Find X2 Pro, messo in carica all’inizio dell’incontro, ha raggiunto la massima capacità grazie al nuovo sistema di ricarica Oppo “SuperVOOC”.

Un altro momento in cui lo smartphone ha potuto mostrare le proprie caratteristiche è stata la chiamata 5G, che ha messo in collegamento Guy Forget, ex numero tre al mondo e direttore del French Open, e gli junior players di Romania, Cina, Thailandia e India. La partnership con il French Open è solo l’ultima di una lunga serie di accordi commerciali che Oppo può vantare nel suo portfolio di sport-business.

Restando sul tennis, l’azienda cinese ha concluso il contratto con “Wimbledon”: è la prima volta che uno sponsor asiatico approda sull’erba inglese. Inoltre Oppo ha stretto un quinquennale col “Barcellona FC” (partnership più duratura fra un marchio cinese e una squadra di calcio europea), nonché con il campionato eSports di “League of Legends”.