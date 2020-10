NBA: GLI ORLANDO MAGIC SI AFFIDANO ALL’AGENZIA LEGENDS PER RINOMINARE L’AMWAY CENTER

(di Marco Casalone) – Gli Orlando Magic, franchigia militante nella National Basketball Association (NBA) con sede a Orlando (Florida), hanno stretto un accordo con l’agenzia di marketing multi-level Legends finalizzato alla vendita dei diritti di denominazione della loro casa, l’Amway Center.

Secondo quanto riportato dal portale statunitense Sports Business Journal l’Amway, azienda fondata dalla famiglia DeVos (attuale proprietaria dei Magic) e specializzata nella vendita di prodotti per la salute e la bellezza, a partire dal 2022 rinuncerà ai naming rights dell’arena da 18.846 posti, pur mantenendo lo status di sponsor della squadra: giungerà dunque al termine un binomio che dura ininterrottamente dal 2010, anno di inaugurazione del nuovo Amway Center, e che ha consentito ai Magic di incassare circa 50 milioni di dollari.Dopo aver preso in considerazione diverse agenzie, la franchigia della Florida ha optato per la californiana Legends, che, nel recente passato, ha brillantemente concluso operazioni molto simili, come la vendita dei diritti di denominazione dei nuovi stadi di Los Angeles (acquisiti in esclusiva per i prossimi 20 anni dalla società finanziaria online americana SoFi a fronte di un investimento totale da 600 milioni di dollari) e Las Vegas (ottenuti per 25 milioni di dollari annui dalla compagnia aerea statunitense Allegiant Air): Sport Business Journal ha inoltre anticipato che le trattative verranno condotte in prima persona da Chris Hibbs, presidente delle global partnership di Legends.

“Ci sono moltissime aziende che vivono un momento di forte crescita e vogliono dare grande visibilità al proprio brand, per questo siamo certi che, con il tempo, saremo in grado di ottenere la miglior soluzione possibile per la nuova sponsorizzazione dell’Amway Center” ha commentato Alex Martins, CEO dei Magic. La rappresentativa di Orlando, che ha terminato la stagione NBA 19/20 con la sconfitta al primo turno dei playoff della Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks, ha inoltre recentemente annunciato un accordo di collaborazione con la compagnia di market research Navigate, che svolgerà per conto dei Magic analisi di mercato e studi sull’impatto economico delle nuove sponsorizzazioni.