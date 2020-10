Sbrollini (ItaliaViva): la norma salva-stadi finalmente attiva

“Un emendamento fortemente voluto da Italia Viva che, nella versione definitiva, è stato approvato all’interno del decreto Semplificazioni (legge n. 120-2020) all’inizio di settembre. Questa norma è diretta ad accelerare gli interventi di adeguamento degli impianti sportivi in Italia. Con questo emendamento approvato vogliamo colmare il gap tra le strutture sportive presenti in Italia e quelle nel resto d’Europa. Viene velocizzato l’iter autorizzativo per gli interventi di modifica o di rifacimento ex novo degli impianti sportivi, in deroga ad alcune prescrizioni paesaggistiche e culturali che richiedono l’ok della sovrintendenza.

La norma sblocca stadi ha tre finalità: prevenire il consumo di suolo autorizzando la ristrutturazione di impianti già esistenti; rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico; garantire l’adeguamento degli stadi agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.

In base al testo, gli interventi possano essere realizzati superando le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali a condizione che sia garantito il rispetto degli specifici elementi strutturali architettonici o visuali”.

Continua la responsabile nazionale sport di Italia Viva “ Si tratta di un passo avanti notevolissimo nello snellimento delle procedure e nella riduzione dei tempi. Anche a Vicenza questa norma deve essere presa in considerazione. Il Menti lo conosciamo bene. Ha bisogno di molte cure. Approfittiamone”. – ha dichiarato la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile nazionale Sport di “ItaliaViva”.