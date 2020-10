Hoka One One lancia la maglia ufficiale della Venicemarathon 2020 Special Edition

La maglia "Special Edition" della Hoka One One Venice Marathon 2020

L’azienda americana Hoka One One leader mondiale della calzatura da running e da quest’anno scarpa ufficiale di Venicemarathon, ha sposato il nuovo progetto Venicemarathon 2020 “Special Edition”, acquisendone la titolazione.

Una partnership costruita su un progetto di comunicazione integrata, che prevede la valorizzazione del brand attraverso operazioni di direct marketing, social media marketing, digital pr & media.

Venicemarathon e Hoka One One hanno, nei giorni scorsi, presentato assieme la specialissima maglia ufficiale della Hoka One One Venicemarathon 2020 che è stata realizzata partendo dall’immagine che Milton Glaser, uno dei più importanti grafici ed illustratori contemporanei, ha realizzato per la Maratona di Venezia e che resterà uno dei suoi ultimi lavori. Infatti l’artista americano, conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il celeberrimo logo “I love NY”, è scomparso lo scorso giugno.

Si tratta di una t-shirt bianca a manica corta in materiale tecnico, con al centro una grande “V” di colore nero, una “M” dorata, un Leone Alato di San Marco, simbolo della Città di Venezia, in versione “rampante” ma sportiva con ai piedi due scarpe da running e un riquadro rosso con il nome dell’autore. Questo gadget di grandissimo valore verrà spedito a casa a tutti gli scritti, assieme alla medaglia e al manifesto.

“Essere title sponsor di Venicemarathon Special Edition è un passaggio storico per il percorso di Hoka One One in Italia” – dice Simone Ponziani, Titolare di Artcrafts International S.p.A. (società distributrice esclusiva del brand sul territorio nazionale) – qualcosa che ci onora, per il prestigio dell’evento e ci responsabilizza al tempo stesso per continuare a soddisfare sempre meglio le aspettative che i runners hanno verso il nostro marchio. C’è bisogno di fare partnership con progetti seri e innovativi che rispondano al bisogno di attività sportiva espresso dalle persone, intercettando i bisogni del movimento delle corse. Quello di Venicemarathon ci è sembrato il più coerente nell’obiettivo di creare occasioni di interazione con la community dei runner, utilizzando pro-attivamente i mezzi attualmente a disposizione.”

Sono già oltre 3.000 gli iscritti che, dalle ore 9 di domenica 25 ottobre alla mezzanotte di domenica 1 novembre, prenderanno parte alla Hoka One One Venicemarathon Virtual 42K & 10K accompagnando, sempre virtualmente, i due atleti che in rappresentanza di tutti gli iscritti domenica 25 ottobre correranno sul percorso originale da Villa Pisani (Stra) a Riva Sette Martiri in Venezia.

Supportano la Venicemarathon “Special Edition” importanti partner come: Hoka One One, Banca Ifis, BMW, Alì, Pro Action, 1/6 Sport, Corepla, Bavaria, San Benedetto, Nuncas, Regione Veneto, Il Corriere dello Sport, Tuttosport, Correre, Pmg Sport e l’agenzia Sporteconomy (nuovo “Official Economy Media Partner” dell’evento veneto).