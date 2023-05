Napoli campione d’Italia per la 3a volta, dopo gli scudetti ’87 e ’90

(di Lorenzo Vulpis) – Per la 3a volta nella sua storia il Napoli calcio (sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti) conquista il titolo nazionale, dopo i primi due del 1987 e 1990. Un campionato record per i partenopei che hanno mostrato il miglior gioco in ambito domestico.

La certezza matematica (con 5 turni di anticipo) è stata raggiunta con il pareggio per 1-1 stasera ad Udine, dopo il gol del nigeriano Victor Osimhen (nato a Lagos 24 anni fa), al suo 22imo centro (27 in totale considerando anche le Coppe europee).

Più in generale l’SSC Napoli, in questa stagione, ha conquistato 25 vittorie e 5 pareggi (3 sole le sconfitte). In totale 69 reti realizzate (appena 23 subite), con una differenza reti di 46. La Lazio, temporaneamente seconda, è a 16 punti con 52 reti segnate e 24 subite. Solo l’Inter, con ben 60 reti (secondo miglior attacco del campionato), attualmente 4a, si avvicina alla forza d’urto dei partenopei. I partenopei hanno tenuto sempre molto alto il ritmo in campionato e s0lo raramente hanno mostrato segnali di flessione (ha perso solo con Inter, Lazio e Milan). Sotto il profilo statistico lo scudetto a Napoli mancava da ben 33 anni, quando nel 1990 fu conquistato sotto la regia di Diego Armando Maradona. Nella bacheca del club campano vi sono anche 6 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Uefa. Il Napoli raggiunge a quota 3 scudetti l’AS Roma, che vanta 1 Conference League (conquistata proprio un anno fa) e 9 Coppe Italia (3 in più della società partenopea).