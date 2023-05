Co-marketing Socios.com per il nuovo film di Spiderman negli stadi di calcio

Accordo, primo nel suo genere, tra Sony Pictures e Socios.com per la promozione Spider-Man: Across the Spider-Verse, presto nelle sale Italiane, che consentirà a Sony Pictures di connettersi con la community globale di fan della piattaforma di Fan Tokens.

Nei prossimi giorni Spider-Man farà comparse in diversi stadi europei, tra cui il Civitas Metropolitano, il Mestalla e, soprattutto, apparirà in diversi campi della Lega Serie A dove mostrerà il suo doppio status di super eroe e “super tifoso“, dando inoltre l’opportunità ai tifosi di Inter, Juventus, Milan, Roma, Bologna e Udinese di partecipare ad esperienze esclusive.

Spider-Man sfoggerà i suoi superpoteri vivendo esperienze esclusive come assistere da vicino al riscaldamento prepartita della squadra, intrufolarsi negli spogliatoi, ed assistere alla partita da una delle tribune vip dello stadio, il tipo di esperienze che Socios.com mette a disposizione dei suoi utenti ogni settimana.

Queste esperienze fanno parte di un accordo di co-promozione tra Socios.com e Sony Pictures in occasione del lancio di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del premio Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Inoltre, Socios.com utilizzerà alcune delle risorse e dei diritti che ha come partner ufficiale dei club della Lega Serie A e La Liga per promuovere il film, che arriverà nelle sale il 1° giugno.

Grazie a questo accordo, gli utenti di Socios.com avranno la possibilità di vincere viaggi per assistere alla prima mondiale del film a Los Angeles, accesso alle anteprime esclusive di Socios.com a Milano e Madrid, biglietti per le anteprime in programma in diverse capitali europee, gadget ufficiali del film e altro ancora.