Mizuno nuovo sponsor tecnico della S.S. Lazio dalla stagione 2022/23

La S.S. Lazio ha ufficializzato una nuova partnership. Si affiderà infatti al brand giapponese Mizuno come fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo (a partire dalla stagione 2022/2023). Mizuno sostituirà il marchio Macron, attuale fornitore della squadra brancolaste

In qualità di Official Technical Partner della S.S. Lazio, Mizuno vestirà tutte le squadre della S.S. Lazio: la Prima Squadra, il settore giovanile, la Lazio Women e tutte le società affiliate Lazio Soccer School. Tutto il materiale tecnico verrà distribuito dal sub licenziatario del marchio Mizuno: l’azienda Future Performance Sports (SG) e realizzato dai partner strategici di lunga data della Mizuno Corporation, Yehpattana-Tayeh e GenNex Apparel.

Dopo una lunga storia nel mondo del calcio, questa esclusiva partnership con la S.S. Lazio contribuirà a modernizzare il posizionamento di Mizuno nel mondo del football internazionale. Mizuno inoltre potrà avvalersi del feedback della squadra per lo sviluppo futuro dei capi di abbigliamento.

Oltre ad offrire prodotti altamente tecnici al club e collezioni moderne per i tifosi, Mizuno lavorerà a stretto contatto con la S.S. Lazio per massimizzare il valore promozionale e l’esposizione di questa partnership attraverso i canali off-line e on-line.