NBA: L’All Star Game (LIIV) sarà collegato alla rete 5G e al Metaverso

(di Emanuele de Laugier) – L’operatore mobile statunitense AT&T distribuirà una gamma di applicazioni abilitate alla rete 5G ed esperienze collegate al metaverso durante il prossimo All Star Game (18-20 febbraio) della National Basketball Association (NBA) (nella foto una immagine di archivio dedicata all’evento statunitense), dimostrando come i network e le tecnologie di prossima generazione possano aiutare nel coinvolgimento dei fan e nelle trasmissioni televisive.

AT&T, partner ufficiale dell’innovazione per il 5G della NBA, utilizzerà il 75° All Star Game presso la Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland come una vetrina su come il 5G possa innovare e migliorare le esperienze sportive per i fan.

Inoltre, l’operatore mobile statunitense inviterà i tifosi ad entrare nel metaverso usando la sua applicazione “Playmaker”. I visitatori che andranno allo stadio per l’All Star Game riceveranno una scansione 3D del corpo in modo da poter personalizzare l’avatar da utilizzare negli ambienti digitali, tra cui è anche incluso uno dei cinque playground in realtà aumentata (AR) a tema dell’evento.

L’app “Playmaker” sarà accessibile anche ai fan a casa che, dopo aver effettuato l’accesso, potranno ricreare alcune delle schiacciate più famose di LeBron James su dei campi da gioco virtuali.

La trasmissione degli eventi da parte di TNT, emittente in possesso dei diritti TV dell’All Star Game, sarà migliorata da viste a 360° collegate alla rete 5G, grazie all’utilizzo di 100 telecamere diverse, e dall’impiego della tecnologia olografica per le interviste dei giocatori.

Inoltre, il concerto pre-partita del musicista Jack Harlow sarà reso disponibile tramite il servizio “Concert Lens” di AT&T, che consente agli spettatori di scegliere le proprie angolazioni di ripresa preferite.