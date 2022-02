Diretta Pro tra i contenuti-novità della stagione 2021/22 Serie C

Due sessioni pomeridiane per fascia oraria (14.30 e 17.30), otto campi collegati in simultanea. Otto finestre sempre spalancate sulle piazze della Serie C ed una voce narrante che accompagna il racconto dei match più emozionanti della giornata uniti in un solo evento.

Approfondimenti pre e post-partita, dati statistici, curiosità sui protagonisti, la raffica di gol all’intervallo e dopo i secondi tempi. Un’esperienza del tutto innovativa per la piattaforma che permette agli abbonati di non perdersi nemmeno un istante del turno di campionato.

Diretta PRO (nella foto in primo piano), ideato da Lega Pro con la collaborazione di Eleven Sports, offre ai fan un nuovo modo per seguire ancora più da vicino la Serie C. Per la prima volta un format che rende ancor più stimolante la visione dei match di un campionato avvincente come non mai. Eleven è sempre pronta a trovare nuovi modi per intrattenere gli appassionati di tutti i contenuti legati al mondo della “Serie C” in un processo di potenziamento, che è iniziato, in questa nuova stagione, con il “Match of the Week” e che adesso prosegue con “Diretta Pro”.