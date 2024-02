Miami FC al debutto in USL Championship con le nuove divise Macron

A meno di un mese dal via dell’USL Championship, il Miami FC ha svelato la nuova maglia “Home” per la stagione 2024. Il nuovo kit del club statunitense, che Macron accompagna nel suo progetto sportivo in qualità di partner tecnico dalla stagione 2016-2017, verrà utilizzata in campo già domani in occasione di un’amichevole a porte chiuse. L’esordio ufficiale è invece fissato per il prossimo 9 marzo, con la sfida casalinga contro i Colorado Springs Switchbacks FC che aprirà la stagione 2024 di USL Championship.

Una maglia che abbina ai colori del club un’esclusiva e simbolica grafica e il richiamo ad un’iniziativa di sensibilizzazione della comunità di Miami.

La nuova maglia ‘Home’ del Miami FC ha il collo a polo bianco con due sottili righe, una arancione e una blu. Lo stesso dettaglio è presente, insieme ad una banda azzurra, sui bordi delle maniche, anch’esse interamente bianche. Il colore dominante nel corpo centrale della maglia, fronte e retro, è l’azzurro ed è caratterizzato da un pattern embossato che richiama nel disegno la pelle dell’alligatore, animale molto diffuso in Florida. Sul petto, a destra, in bianco e in stampa siliconata, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Miami FC.

Il backneck è personalizzato con etichetta bianca e azzurra divisa da una banda diagonale con due righe, blu e arancione. All’interno è presente il logo del progetto “FÚTBOL305”, il Macron Hero e la scritta ‘Designed in Bologna’, che identifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel quartier generale dell’azienda tricolore. Il marchio FÚTBOL305 è presente, in bianco, anche nel retrocollo esterno e si riferisce all’iniziativa, che combina passione per il calcio e la comunità che il club ama e rappresenta (“305” è l’area code di Miami), insieme al concreto impegno della società in aree come sostenibilità, diversità, inclusione e povertà. L’invito del Miami FC ai suoi tifosi è quello di essere parte attiva di questo progetto, per lavorare tutti insieme con l’obiettivo di un cambiamento reale.