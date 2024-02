Final Eight di basket: su Dazn debuttano BodyCam e Fan Zone

È grande l’attesa per le semifinali e la finale della “Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket”, in programma oggi 17 e domani 18 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino e in diretta streaming su Dazn.

Per le fasi finali dell’evento cestistico tra i più attesi della stagione, che quest’anno ha visto anche l’inserimento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, Dazn si prepara a mettere in campo un’indimenticabile esperienza sportiva per tutti i tifosi.

Uno spettacolo ricco di innovazione e intrattenimento che – dopo i primi esperimenti effettuati con la BodyCam nel massimo campionato calcistico – vede ora il debutto per la prima volta in assoluto in un evento ufficiale di basket italiano. Durante la finale di domenica 18 febbraio, la Dazn Ref Cam mostrerà in diretta le azioni più salienti della partita da una prospettiva del tutto unica, quella dell’arbitro in campo.

La speciale telecamera di MOVICOM, azienda che in Italia ed a livello internazionale fornisce camere innovative come la Robycam nella Serie A, é già stata utilizzata in NFL con riprese senza precedenti che portano al centro dell’azione i tifosi, ma anche nel calcio, pugilato, baseball e molti altri sport. Progettata per riprendere i momenti di gioco dal punto di vista dei partecipanti, in questa occasione gli arbitri, la DAZN Ref Cam sarà pronta a catturare e replicare in diretta l’esperienza più adrenalinica che si può avere in campo durante una finale di Coppa Italia di basket.

Per amplificare ancora di più le emozioni delle semifinali e della finale della Frecciarossa Final Eight 2024 di Coppa Italia, Fan Zone powered by UnipolSai sbarca ufficialmente anche sul grande basket italiano. La funzionalità di DAZN ha già riscontrato un successo straordinario nella Serie A TIM, utilizzata da 1,6 milioni di tifosi cumulati a inizio campionato e che in soli tre mesi ha visto accessi dai tifosi per ben 11 milioni di volte. Tutti gli appassionati di basket potranno così commentare la semifinale dell’EA7 Emporio Armani Milano contro la Umana Reyer Venezia e di Unahotels Reggio Emilia contro Generazione Vincente Napoli Basket, le finali maschili e femminili attraverso chat esclusive, partecipare a sondaggi e tifare la propria squadra del cuore insieme alla community degli appassionati della palla a spicchi.

“ll fan engagement e la continua innovazione sono il futuro dell’intrattenimento sportivo. Siamo entusiasti di portare anche sul parquet di basket, in occasione di un evento come quello delle Final Eight che è tra i più attesi dell’anno, l’approccio innovativo che caratterizza Dazn. Dalla funzionalità interattiva “Fan Zone”, che permette ai tifosi di essere al centro della conversazione e dell’azione, al debutto della Dazn Ref Cam in diretta durante una partita di basket italiano. Continuare a sperimentare è la chiave per coinvolgere sempre più tifosi e accrescere la popolarità dello sport”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

“La novità introdotta con la Ref Cam rientra in un percorso di innovazione e coinvolgimento del pubblico, che, come Lega Basket, abbiamo deciso di intraprendere negli ultimi anni con sempre maggior impegno. Sono soddisfatto che Dazn abbia sposato la nostra filosofia e abbia scelto di lavorare con noi a questo progetto. Le semifinali di Frecciarossa Final Eight saranno le prime partite in Italia non solo nel basket, ma in tutti gli sport, a poter godere di un punto di vista straordinario su quanto avviene in campo e sono convinto che questo ulteriore elemento di spettacolarizzazione ci aiuterà ad appassionare sempre più persone al nostro sport. Grazie a Warner Bros. Discovery, infatti, la trasmissione in chiaro della manifestazione amplificherà ulteriormente l’accesso a questa grande novità” dichiara Umberto Gandini, Presidente Lega Basket Serie A.

Prevista anche la partecipazione eccezionale di Diletta Leotta, volto dell’evento e Master of Ceremony della Finale. Diletta scenderà a bordocampo il 18 febbraio per condurre il prepartita, visibile in esclusiva solo su Dazn a partire dalle 17:15, a fianco di Simone Pianigiani, ex coach di Siena, Milano e della Nazionale italiana. Nei minuti più adrenalinici che anticipano l’inizio della Finale, le immagini e le interviste condotte da Dazn saranno trasmesse anche sui maxischermi all’interno del palazzetto, consentendo così a tutti i presenti di vivere in diretta l’atmosfera pre-gara, teatro della finale della Frecciarossa Final Eight di Basket 2024. (fonte: Dazn)