AC Reggiana (Serie B): maglia speciale nella giornata nazionale del Braille

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive, l’AC Reggiana (club di Serie B) scende in campo oggi contro la Ternana calcio indossando, come 1° club in Italia, delle speciali maglie, realizzate da Macron per l’occasione, sulle quali i nomi dei giocatori sono scritti utilizzando il codice messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo.

Un’iniziativa sociale finalizzata a rendere lo stadio sempre più accessibile e identificarlo come luogo d’incontro, per tutti. Una scelta, quella del club emiliano, condivisa pienamente da Macron che, da sempre, considera l’inclusione e lo sport per tutti valori fondamentali nella propria filosofia aziendale.

L’iniziativa dell’AC Reggiana è stata attuata in collaborazione con la Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che favorisce la piena inclusione dei non vedenti e degli ipovedenti in ogni ambito sociale, tramite attività riabilitative, educative e ludiche. Lo sport, in questo caso il calcio, diventa veicolo e strumento universale per sensibilizzare la comunità nei confronti di temi come questo perché è un bene di tutti. Lo sport è di tutti.

“Lo sport ha un potere di comunicazione universale e arriva ovunque. L’iniziativa dell’AC Reggiana ha proprio questo scopo. – ha detto Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La maglia porta con sé tanti valori e diventa un messaggio importante per coinvolgere le persone e sensibilizzarle su temi come quelli dell’inclusione e del sostegno a persone con disabilità, in questo caso visive. Siamo felici di essere parte attiva di questa bellissima iniziativa”.

Queste maglie ‘special edition’ saranno messe in vendita a partire da lunedì 19 febbraio al Reggiana Store e il ricavato sarà investito dal club granata per un progetto dedicato ai non vedenti al Mapei Stadium.