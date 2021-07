Mercoledì prossimo la presentazione delle nuove maglie dell’U.S. Lecce (stagione 2021/22 – Serie B)

Diretta Facebook per la presentazione delle nuove maglie dell’U.S. Lecce (stagione sportiva 2021/2022). L’evento organizzato dalla società giallorossa (Serie B) è in programma mercoledì prossimo, 7 giugno, alle ore 10:30, presso la sala congressi dell’esclusivo Acaya Golf Resort a pochi chilometri dal centro urbano di Lecce.

Il marchio produttore è, ancora una volta, “M908”, creato dal club di via Costadura per sviluppare un innovativo progetto di produzione “interna” del materiale gara. Nel corso della conferenza stampa, la dirigenza salentina illustrerà una serie di iniziative di fidelizzazione riservate ai supporter del Lecce.