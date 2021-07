Givova smentisce voci di rottura della partnership con il Calcio Catania (Lega Pro)

“Con rammarico, Givova apprende da numerosi mezzi di informazione e attraverso i canali social che in data 2 luglio 2021 è stato annunciato, a seguito di uno stipulato accordo, il cambio di sponsor del Catania Calcio (club di Lega Pro – nella prossima stagione inserito nel girone “Sud” – nda).

Givova, ufficialmente sponsor tecnico del team rossazzurro, ci tiene a sottolineare con fermezza che il contratto di sponsorizzazione tecnica con la società non è assolutamente concluso, anzi è ancora e tuttora in essere. A dimostrazione di quanto affermato, sussistono la firma di un contratto tra Givova e il Calcio Catania, attualmente in corso di validità, un ordine di materiale da parte della Società e una messa in produzione del materiale richiesto da parte dell’azienda.

A nostro avviso, le notizie pubblicate sono assolutamente infondate, prive di attendibilità e a maggior ragione lesive per l’immagine di Givova. Per i suddetti motivi, si richiede la rettifica della notizia che, come tutte le notizie date dai mezzi di informazione, dovrebbe essere fondata su principi di autenticità e attenta analisi di fatti e situazioni” – hanno dichiarato in una nota i vertici di Givova.