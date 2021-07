Contrader main sponsor delle maglie del Pescara calcio (Serie C)

“Siamo felici di proseguire questo rapporto con Pescara Calcio, un accordo all’insegna della passione per lo sport e la volontà di restare accanto ai colori biancazzurri – il commento dell’ing. Sabatino Autorino, CEO del gruppo Contrader – Visti anche gli ottimi risultati arrivati dalle giovanili del Pescara stiamo pensando nel prossimo futuro di attivarci per un maggiore impegno sviluppando nuovi sistemi di misurazione coinvolgendo anche il settore scuola calcio” – lo si legge in una nota della società beneventana.

Dal prossimo anno Contrader sarà presente come main sponsor sulle maglie della prima squadra Pescara Calcio (iscritta al campionato di Serie C) e sulle divise della squadra “Primavera”.

Nella parte finale della stagione, sempre la realtà campana, si era legata alla S.S. Lazio (posizionandosi come “back sponsor” di maglia). Contrader conta 160 dipendenti (con sede proprio nella città di Benevento) ed è specializzata in tecnologie innovative – come l’intelligenza artificiale.