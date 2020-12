Francia: il LOSC Lille venduto ad un fondo d’investimento del Lussemburgo

(di Alessandro Presta) – Importanti novità in arrivo nel campionato francese. Secondo il portale specializzato “Sportspromedia”, la squadra di calcio LOSC Lille è stata ufficialmente venduta a Callisto Sporting, una filiale del fondo d’investimento lussemburghese Merlyn Partners LLP. L’accordo, finalizzato la scorsa settimana, è stato confermato dall’ex proprietario Gerard Lopez che ha acquistato il club all’inizio del 2017.

Da quanto si apprende, il club francese ha un debito accumulato, durante la presidenza Lopez, pari a 123 milioni di euro. Corrisponde a poco più della metà dei soldi presi in prestito dai creditori statunitensi JP Morgan e Elliott Management (lo stesso dell’AC Milan). Nonostante la crisi economica, il Lille è attualmente in testa alla classifica della Ligue 1 (assieme all’Olympique Lyonnais) dopo 16 partite (con 33 punti).

Il passaggio di proprietà ha già portato i primi cambiamenti interni al club. Olivier Létang (ex calciatore ed ex direttore sportivo del Paris Saint-Germain) è stato nominato amministratore delegato. L’ex centrocampista francese sostituisce Marc Ingla, che si è dimesso dal ruolo ma rimane nel consiglio d’amministrazione del Lille. L’ambizione del club, con questo nuovo assetto societario, è di costruire un team di leadership in Francia che possa esprimere completamente il suo potenziale.

La notizia dell’acquisizione del LOSC Lille arriva durante un clima d’incertezza finanziaria nel calcio francese, a seguito del fallimento dell’accordo quadriennale con MediaPro per i diritti televisivi. La partnership tra l’emittente televisiva e la Ligue de Football Professionnel (LFP), infatti, valeva complessivamente miliardi di euro. L’ex proprietario Gerard Lopez ha sottolineato che la vendita del Lille è dettata dal periodo che ha creato forti difficoltà economiche interne al club.