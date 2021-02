LA MTB MARATHON NEL CUORE DELLE DOLOMITI DI PRIMIERO

Nuova sfida nel mondo delle marathon in mountain bike, nasce la Mythos Primiero Dolomiti, in un territorio perfetto per chi ama la montagna e le discipline outdoor.

I fratelli Riccardo e Massimo De Bertolis per la supervisione del percorso, Massimo Panighel di Pedali di Marca per la parte tecnica-logistica (al suo attivo l’organizzazione di tantissime competizioni di MTB Marathon, tra cui la 3Ewpic, le Terre Rosse, la Granfondo del Montello, i Mondiali 2011 e quelli del 2018), sono i fautori di questo nuovo progetto in un territorio da sempre patria della Mtb, basta ricordare la Rampilonga a fine anni ’80, la Rampikissima, e le Granfondo in mountain bike.

Due i percorsi di gara: una Marathon di 84 km. per 3.200 mt. di dislivello e una Granfondo Classic di 54 km. e 1.650 mt. di dislivello. E un percorso per eBike di 56 km. e 1880 mt. di dislivello.

Da lunedì 1 febbraio saranno ufficialmente aperte le iscrizioni (60 euro) sul sito internet ufficiale www.mythosprimiero.com.

Le Pale di San Martino sono riconosciute come uno dei simboli delle Dolomiti con l’icona del Cimon della Pala, «il Cervino Dolomitico», rappresentano un luogo mitico nell’immaginario di qualsiasi sportivo. Saranno dunque lo scenario all’interno del quale gli atleti si sfideranno per la vittoria di questa affascinante ed emozionante gara. Un percorso unico e inimitabile, in cui la fatica sarà compensata dall’incredibile paesaggio che solo le Pale di San Martino possono vantare.

Massimo Panighel: “Dopo la 3Epic ecco la Mythos. Siamo molto contenti di questa nuova esperienza in un territorio paesaggistico molto spettacolare. Sarà una marathon dal grande fascino e soprattutto sarà una delle prime competizioni ufficiali dopo un periodo molto difficile per il mondo dello sport dovuto alla pandemia mondiale. Non vediamo l’ora di poter dare lo start ai tanti appassionati.”

Massimo De Bertolis: “Le Pale di San Martino, che sono riconosciute come uno dei simboli delle Dolomiti, saranno testimoni di un grande spettacolo. Per la grande tradizione nel settore della Mountain bike marathon, questo meraviglioso territorio merita un palcoscenico di assoluto livello. Siamo molto soddisfatti perché c’è già grande attesa per questa gara che sarà alla sua prima edizione. Un ringraziamento va alle amministrazioni comunali, alle società sportive, alle società di volontari del territorio che hanno capito da subito la valenza di questo progetto sposandolo e supportandolo”.