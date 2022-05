Maglia speciale, ideata dai fan, per lo York City FC (National League North)

Presentato il nuovo kit celebrativo prodotto da Puma per il “centenario” dello York City Football Club (oggi milita nella “National League North“, la 6a divisione del calcio inglese).

Il distintivo dell’anniversario dei 100 anni è stato ispirato da uno creato nel lontano 1900, molto popolare tra i fan del York City FC. Progettato per abbracciare la cultura del territorio di York (città del Regno Unito nella contea inglese del North Yorkshire), e per restare fedele alla storia del club, parte, di fatto, da un input della fan base. Per l’occasione la divisa presenta un badge speciale progettato da dal popolare designer Christopher Payne.