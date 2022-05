Baseball: la Major League pronta a tornare in Europa dal 2023

(di Marco Casalone) – La Major League Baseball (MLB, la lega professionistica di baseball americana) ha recentemente annunciato la volontà di giocare una partita di regular season in Europa nelle stagioni 2023, 2024, 2025 e 2026; le città in cui si terranno i match saranno Londra e, con ogni probabilità, Parigi.

Si tratterà di un ritorno per la MLB nella capitale del Regno Unito: nel 2019, infatti, il London Olympic Stadium aveva ospitato due sfide tra i New York Yankees ed i Boston Red Sox, le prime giocate dalla lega statunitense nel Vecchio Continente; nel 2020 invece, l’incontro tra i Chicago Cubs ed i St. Louis Cardinals non ha potuto svolgersi per la pandemia da Covid-19.

“Londra ha svolto un lavoro incredibile quando ci ha ospitato tre anni fa e sia i giocatori che il loro sindacato si sono detti estremamente felici di accettare un ritorno in Inghilterra”, ha dichiarato il commissioner della Major League Rob Manfred nel corso di un’intervista concessa alla rivista Sports Business Journal, “Il nostro intento resta quello di accrescere la popolarità del nostro gioco in Europa e per questo motivo, oltre a disputare alcune partite della stagione regolare nelle maggiori città, continueremo a promuovere eventi per i fan, programmi per i giovani e molto altro”.

Se a Londra si svolgeranno gli incontri nel 2023, 2024 e 2026, la candidata ad ospitare il match nel 2025 è Parigi, città in cui un’altra lega professionistica americana come l’NBA ha già disputato un match ufficiale nel 2020 e vi farà ritorno nel 2023.

Anche se non è stato rilasciato alcun annuncio ufficiale a riguardo, diversi rumors riportano come ormai certa la scelta dello Stade de France (impianto da 80mila posti inaugurato nel 1998 e sede dei match casalinghi delle nazionali francesi di calcio e rugby) come teatro dell’evento; sembra inoltre confermata la presenza nella capitale francese della franchigia dei Los Angeles Dodgers, compagine che già nel recente passato ha disputato incontri ufficiali lontano dagli Stati Uniti (a Sidney in Australia ed a Monterrey in Messico).

Dopo non aver più disputato alcuna partita al di fuori degli States dal 2019 a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus, la Major League è dunque pronta a ripartire per un vero e proprio tour mondiale: oltre a Londra e Parigi, infatti, sono già in programma match in Messico, Porto Rico e Repubblica Dominicana.