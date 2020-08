Maglia retrò nel rispetto dei colori tradizionali dei Canaries

Il ritorno alla semplicità e a una grande raffinatezza contraddistingue lo studio di Erreà per realizzare la nuova divisa home che accompagnerà la prossima stagione dei “Canaries”.

Tocco vintage ed estrema eleganza, unita ad un’approfondita ricerca sul tessuto, si sposano perfettamente nel nuovo kit del Norwich F.C. La prima maglia si presenta a tinta unita gialla impreziosita da una grafica molto delicata che propone ampie trame verticali realizzate in tessuto jacquard riprendendo il look degli anni’90. Questo tessuto, in cui risiede la vera particolarità della prima casacca, è stato prodotto appositamente per il Norwich F.C. (milita nella seconda divisione del calcio britannico) grazie all’impiego di speciali macchine e ad un particolare metodo di tessitura. Il tocco retrò è accentuato, infine, dalla costina che caratterizza il collo e l’estremità delle maniche rifinite da fini bordini che uniscono il verde e il bianco per omaggiare i tradizionali colori societari. Anche in questa nuova stagione i “Canaries” giocheranno con Dafabet, betting partner internazionale, sulla maglia di gioco (fonte: Erreà Sport)