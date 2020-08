Erreà Sport per Port Vale F.C.: la nuova maglia home 2020-2021 inspired by Robbie Williams

Erreà Sport e Port Vale F.C. sono fieri di presentare la nuova maglia home 2020-2021, frutto di un’esperienza di condivisione e customizzazione davvero unica nel suo genere che ha visto la partecipazione di un tifoso d’eccezione come il cantante britannico Robbie Williams.

Una divisa speciale quella studiata da Erreà per il club di Stoke-on-Trent (società con sede a Burslem, cioè uno dei sei agglomerati urbani che formano la città in esame), che ha racchiuso l’autentica passione e il grande entusiasmo di tutti gli attori coinvolti nella sua creazione.

Il legame tra Port Vale e Robbie Williams, racconta di una storia lunga, vera, che affonda le radici nella sua infanzia, nell’amore sempre acceso per la propria squadra, il proprio territorio e la propria comunità.

Un affetto che aveva portato il cantante inglese a fissare lo scorso giugno 2020 il suo atteso concerto benefico “Coming Home” (poi rinviato causa emergenza Covid per l’estate 2021) proprio al Vale Park, lo stadio del club (milita nella Sky Bet League Two – la quarta serie calcistica inglese, la terza della Football League e l’ultima del settore professionistico).

Il risultato del coinvolgimento di Robbie Williams nel processo creativo è stata la realizzazione di una divisa che ha saputo mixare, con originalità e coraggio, diversi concept ispirati all’imaginario della rockstar, prendendo spunto dalle copertine dei suoi album, dalle scenografie dei suoi concerti fino ad alcuni dei suoi outfit più iconici e riconoscibili della sua carriera.

In questo affascinante e coinvolgente tavolo creativo che visto riuniti Erreà Sport, Port Vale e Robbie Williams, ha preso, quindi, forma la maglia definitiva che propone non solo una grafica aggressiva e accattivante ma, soprattutto, racchiude in se un intreccio di passione per il calcio e la propria squadra, di puro amore per la musica e il design.