Su Sky e in streaming su NOW tutta la Rugby World Cup 2023

Lo spettacolo della Rugby World Cup (RWC) e interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta, comprese quelle dell’Italia, che sogna lo storico traguardo dei quarti di finale.

Tra mercoledì 27 settembre e domenica 1° ottobre saranno in tutto otto i match in onda, compreso quello degli Azzurri, che venerdì 29 settembre a Lione se la vedranno con la Nuova Zelanda.

Quello contro gli “All Blacks” neozelandesi, mai battuti dall’Italia, sarà il terzo impegno per gli uomini del CTKieran Crowley in questo mondiale, dopo le vittorie contro Namibia e Uruguay.

Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con il commento da Lione di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi e con Moreno Molla inviato nella città francese.

Ampio pre partita alle ore 20.30, sempre su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con la conduzione in studio di Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez.

L’incontro è valido per il Girone A, che domani, mercoledì 27 settembre, alle 17.45 proporrà anche l’incontro tra Namibia e Uruguay. Riposa la nazionale di casa della Francia. In classifica, francesi in testa con 13 punti, seguiti dagli “Azzurri” con 10, neozelandesi terzi con 5, a chiudere uruguaiani e namibiani ancora a quota zero.

Inoltre, tutti i giorni gli inviati di Sky in Francia raccontano l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live su SkySport24, interviste e tutti i dietro le quinte del ritiro, oltre alle ultime notizie sugli avversari dell’Italia.

Copertura anche online della Rugby World Cup, con risultati, highlights, gallery e aggiornamenti sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.