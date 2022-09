Macron svela le maglia della Virtus Segafredo Bologna

La Virtus Segafredo Bologna si prepara a far vivere ai propri tifosi l’ennesima esaltante stagione. A pochi giorni dal primo impegno ufficiale, la Supercoppa 2022 in programma a Brescia, il club virtussino ha svelato i nuovi kit gara sia per il prossimo campionato che per le sfide di Eurolega. La tradizione dei colori e la semplicità del design, insieme ad un tocco grafico innovativo e ai dettagli in oro per il game set di Coppa, vogliono esprimere al meglio la storia e l’identità di una delle società più titolate d’Italia.

Per i match di campionato, la nuova ‘home’ è nera con collo a V con bordi con linee rosse, nere e bianche, abbinamento cromatico presente anche sugli sbracci. Sul petto, a destra, in bianco, è stampato il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma della Virtus Segafredo Bologna. Sul fianco della maglia è presente una banda bianca all’interno della quale, tono su tono, sono inserite con effetto pixelato delle V di varie dimensioni. I pantaloncini neri hanno il bordo superiore con una banda a righe rosse, bianche e nere e sui fianchi è riproposta la banda verticale con all’interno le V in varie dimensioni e in grafica pixelata.

La versione ‘Away’ è bianca con collo e sbracci con linee rosse e nere. Sul petto, in nero, il Macron Hero insieme allo stemma del club. Sul fianco della maglia, come nella versione casalinga, è presente una banda verticale, in questo caso nera, all’interno della quale, tono su tono, sono stampate una serie di V di diversa dimensione e con una grafica pixelata. Completano il kit i pantaloncini bianchi con bordo superiore a righe nere, bianche e rosse e con la banda laterale nera che riprende lo stesso motivo presente sulla maglia. Nel gameset per il campionato è prevista anche la maglia da riscaldamento pre-gara che è nera con, sulle spalle, due bande orizzontali rosse con al centro una bianca più grande. La maglia è caratterizzata da una grafica all-over, tono su tono, che ripropone con effetto pixelato una serie di V di diverso spessore.

Per quanto riguarda le maglie che il club felsineo indosserà in Eurolega e che vedrà le V nere esordire in casa il prossimo 7 ottobre contro AS Monaco, la versione ‘Home’ è nera a girocollo con bordo bianco e fine riga dorata, stesso abbinamento cromatico che troviamo sugli sbracci e sui bordi della banda bianca laterale. Nel retrocollo esterno è presente la bandiera tricolore, mentre sul petto, a destra, uno sotto l’altro, sono stampati il logo della Virtus e il Macron Hero. Come per il kit campionato, la maglia è arricchita da una banda verticale bianca sul fianco con all’interno, tono su tono, delle V di varie dimensioni con effetto pixelato. I pantaloncini neri hanno il bordo superiore con una banda bianca con all’interno una riga orizzontale dorata e sui fianchi è riproposta la banda verticale con bordi dorati e con all’interno le V in varie dimensioni. Il kit ‘Away’ è bianco e ripropone lo stesso layout e gli stessi dettagli grafici della versione casalinga con la differenza che il girocollo è nero con riga dorata, così come gli sbracci e la banda nera sul fianco con all’interno le V ad effetto pixelato. I pantaloncini sono bianchi con banda nera laterale con bordi in oro. La maglia da riscaldamento è nera a girocollo con bordo in oro, colore presente anche sulle spalle e in un’ampia banda verticale sul fianco.