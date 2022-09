Elezioni politiche 2022: Lotito entra a Palazzo Madama. E’ senatore della Repubblica

Claudio Lotito è ufficialmente senatore della Repubblica italiana. Il presidente della S.S. Lazio ha vinto la sfida, nel collegio uninominale del Molise (con oltre il 38%) in cui è stato candidato, dalla coalizione di centrodestra, in quota Forza Italia. Nella precedente tornata elettorale il n.1 biancoceleste non aveva centrato l’obiettivo, pur continuando, negli anni successivi, a contestare in tribunale il risultato finale che lo avevo visto “escluso”. In questa campagna elettorale il dirigente sportivo si è affidato, per la comunicazione, al lobbista capitolino Emanuele Floridi (specializzato in tematiche sportive).