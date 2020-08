MACRON NUOVO SPONSOR TECNICO DELLA PALLACANESTRO VIRTUS ROMA

Un altro storico club del basket italiano entra nella famiglia Macron. L’azienda italiana, leader internazionale nel settore del teamwear, sarà per i prossimi 4 anni, a partire dalla prossima stagione agonistica (2020/21), il nuovo sponsor tecnico della Pallacanestro Virtus Roma, squadra che milita in Serie A (LBA). La Pallacanestro Virtus Roma, nata nel 1960, rappresenta una parte importante della storia del basket italiano, sia dal punto di vista dei risultati ottenuti in campo nazionale e internazionale, sia per i grandi nomi che hanno calcato il parquet del Palazzo dello Sport di Roma. A caratterizzare e identificare i capi tecnici che saranno realizzati anche per la Pallacanestro Virtus Roma è l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità.

«La Virtus Roma è indubbiamente un pezzo importante nella storia del basket italiano – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – e siamo felici di questo accordo che ci consentirà di sviluppare un interessante progetto su una delle piazze più importanti e ambiziose come quella romana dove siamo già presenti ai massimi livelli nel calcio e nel rugby. Una società con un forte passato che intendiamo “raccontare” realizzando per la squadra e per i tifosi una collezione che sarà in grado di rappresentare al meglio la storia e l’identità del club».

Questo invece il commento del Presidente della Virtus Roma, Alessandro Toti: «Siamo onorati di poterci legare a un brand prestigioso e di respiro internazionale come Macron, che ci permette di intraprendere un percorso importante per affermare sempre di più il marchio Virtus Roma tra le realtà sportive più importanti. Macron lavora da anni con club, in Italia e in Europa, di altissimo livello non solo nel basket, ma anche nel calcio, nel volley e in tutti i principali sport di squadra; inoltre è un marchio già inserito perfettamente nel tessuto romano, il che conferisce un grande valore aggiunto a questa partnership che non vediamo l’ora di iniziare».

Infine le parole del Direttore Marketing Virtus Roma, Nicola Tolomei: «Voglio innanzitutto ringraziare Macron per aver scelto la Virtus Roma, perché parliamo di una grande azienda italiana sinonimo di qualità ed efficienza. Questa è una sponsorizzazione che qualifica il progetto marketing di Virtus Roma e può permetterci di determinarne un nuovo corso rilanciando a livello di merchandising e di fan engagement i nostri progetti già in atto e altri che svilupperemo nel corso della stagione con l’obiettivo di consolidare il rapporto con i tifosi e con le società sportive del territorio».