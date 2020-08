MACRON E HANNOVER 96 PRESENTANO LE NUOVE MAGLIE PER LA STAGIONE 2020-2021

L’Hannover 96, club tedesco fondato nel 1896 che attualmente milita in 2.Bundesliga, e Macron, sponsor tecnico dei ‘Die Roten’, hanno presentato le nuove divise che la squadra indosserà nel corso della stagione 2020-2021. La versione “Home” è nel classico rosso che contraddistingue la squadra della Bassa Sassonia.

La maglia è a girocollo, bordato di bianco, con spacchetto a V frontale ed è caratterizzata da una grafica plain con una trama a righe verticali jaquardate. Il backneck è personalizzato con i tre colori sociali (nero, bianco e verde), il logo del club e il motto NIEMALS ALLEIN! (Mai da solo!) che è riportato anche nel retro collo. Sul retro della maglia, in fondo, in rilievo appare la scritta HANNOVER 1896-2021, a ricordare i 125 anni di storia del club.

Per il kit “Away”, a girocollo, la scelta è caduta sul verde ‘Hannover’, più scuro sulle maniche bordate in bianco e più chiaro nel resto della maglia che è caratterizzata da una grafica sublimata con effetto camouflage geometrico composto da diverse tonalità di colore e forme geometriche di diverso spessore. Infine nella versione “Third” dominano il grigio chiaro e il grigio antracite. Anche in questo caso la maglia è a girocollo con spacchetto a “V” frontale e nella parte anteriore è caratterizzata da una grafica optical con effetto camouflage composto da una texture con diverse tonalità di grigio e forme geometriche di diverso spessore.