MACRON E RACING CLUB DE LENS HANNO SVELATO LA NUOVA MAGLIA ‘HOME’ PER LA STAGIONE 2020/21

Dopo aver svelato, all’inizio del mese, la nuova maglia “Away”, il Racing Club de Lens, ‘fresco’ di promozione in Ligue 1, e Macron sponsor tecnico del club francese, hanno presentato la nuova “Home” per la prossima stagione. La maglia “Home” è a girocollo con bordi in maglieria neri ed è a righe verticali gialle e rosse in stampa sublimatica. Il backneck è personalizzato con il logo del club e grafica all over in tono con il disegno delle lanterne, simbolo dei minatori (Lens è un famoso centro minerario della Francia) e la scritta FIER D’ÊTRE LENSOIS. Sul petto a destra, in nero e in stampa siliconata, il Macron Hero, mentre a sinistra, sempre siliconata, la patch con il logo del Racing Club de Lens. Nel retro collo, ricamata, la scritta RC LENS. Nel retro, sul fondo maglia, in grafica embossata è inserito il disegno della lanterna. Il kit si completa con shorts neri e calzettoni che possono essere, in alternativa, gialli con bordi rossi o rossi con bordi gialli. Il nuovo kit è stato progettato attraverso un processo di collaborazione tra il club e il team di design del marchio sportivo italiano. Entrambi hanno lavorato per garantire che i colori, i simboli e la storia del club siano rappresentati in questa maglia, garantendo al contempo la qualità delle prestazioni tecniche per cui Macron è rinomata.

A livello commerciale il Racing Club de Lens scenderà in campo con il marchio “Auchan”.